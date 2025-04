Visite private fuori dal ospedale sospesa dermatologa del Sant Orsola

sospesa dal Policlinico Sant'Orsola la direttrice dell’Unità operativa di Dermatologia e docente all’Università di Bologna, nonché responsabile della Scuola di Specializzazione in Dermatologia e Venereologia, professoressa Bianca Maria Piraccini. Lo riferisce Ansa. Registrati alla. Bolognatoday.it - Visite private fuori dall'ospedale, sospesa dermatologa del Sant'Orsola Leggi su Bolognatoday.it È statadal Policlinicola direttrice dell’Unità operativa di Dermatologia e docente all’Università di Bologna, nonché responsabile della Scuola di Specializzazione in Dermatologia e Venereologia, professoressa Bianca Maria Piraccini. Lo riferisce Ansa. Registrati alla.

