Accoltellato a 14 anni il papà Una babygang terrorizza la città agiscono impuniti

Accoltellato da due coetanei mercoledì scorso, 9 aprile, a Quarto. Il ragazzino era in sella alla sua bici elettrica, in pieno giorno, e stava andando dal fisioterapista. Poi la brutale aggressione.Il deputato Borrelli di Avs ha incontrato il padre della vittima. Napolitoday.it - Accoltellato a 14 anni, il papà: “Una babygang terrorizza la città, agiscono impuniti” Leggi su Napolitoday.it La vicenda è quella del 14enneda due coetanei mercoledì scorso, 9 aprile, a Quarto. Il ragazzino era in sella alla sua bici elettrica, in pieno giorno, e stava andando dal fisioterapista. Poi la brutale aggressione.Il deputato Borrelli di Avs ha incontrato il padre della vittima.

