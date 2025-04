Alcaraz dolcissimo con Musetti Non è così che volevo vincere So quello che stai facendo

Alcaraz subito dopo la vittoria di Montecarlo contro Musetti, costretto alla resa per evidenti problemi fisici: "Non sarà la tua prima volta qui, so che stai facendo grandi cose. Mi spiace, ma ti rivolgo i miei complimenti e congratulazioni" Leggi su Fanpage.it Parole al miele da parte di Carlossubito dopo la vittoria di Montecarlo contro, costretto alla resa per evidenti problemi fisici: "Non sarà la tua prima volta qui, so chegrandi cose. Mi spiace, ma ti rivolgo i miei complimenti e congratulazioni"

Potrebbe interessarti anche:

Musetti - che peccato! Fa sognare per un set - poi si arrende ad un infortunio nella finale con Alcaraz a Montecarlo

Super Musetti : rimonta De Minaur e vola in finale con Alcaraz

Montecarlo - il sorteggio : pericolo Zverev per Berrettini e Musetti - Alcaraz aspetta Fognini

Ne parlano su altre fonti Alcaraz dolcissimo con Musetti: “Non è così che volevo vincere. So quello che stai facendo”. Il tabellone maschile dello US Open 2024.

Come scrive fanpage.it: Alcaraz dolcissimo con Musetti: “Non è così che volevo vincere. So quello che stai facendo” - Parole al miele da parte di Carlos Alcaraz subito dopo la vittoria di Montecarlo contro Musetti, costretto alla resa per evidenti problemi fisici: "Non ...

Lo riporta corrieredellosport.it: Il bel gesto di Alcaraz dopo l’infortunio di Musetti: il pubblico reagisce cosí - Lo spagnolo vince favorito dallo stop muscolare dell'azzurro e a fine match mette rispetto e sensibilità davanti alla vittoria ...

Secondo tuttosport.com: Alcaraz: "Un mese difficile". Su Musetti: "Spero infortunio non sia grave" - Il tennista spagnolo ha parlato al termine del torneo di Montecarlo vinto in finale contro l'azzurro: le dichiarazioni ...