Donnapop.it - Chiara Iezzi rivela il dolore dopo l’addio a Paola e Chiara e quel figlio mai arrivato: ecco la confessione fiume

Leggi su Donnapop.it

confessaillo scioglimento del duoladell’artista che ha sempre desiderato diventare mamma!Leggi anche:ha figli? La cantante ha una figlia “speciale”, tra loro c’è un legame fortissimo:chi èCon quasi cinque milioni di dischi venduti e otto album all’attivoè la regina del pop, insieme alla sorella. Per oltre un decennio sono state in cima alle classifiche dei brani più ascoltati, fino a quando, improvvisamente,hanno deciso di prendere strade separate per dedicarsi alle rispettive vite.al settimanale F racconta come fu colpevolizzata per la rottura del duo musicale con la sorella. “Per tutti ero io la stronza”, svela. View this post on InstagramA post shared by(@official)ilFin da piccolaha sentito forte il richiamo per la recitazione, per cui ha sempre desiderato di diventare attrice.