Oasport.it - LIVE Parigi-Roubaix 2025 in DIRETTA: si avvicina il momento della verità a Mons-en-Pévèle

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.44 Pogacar si mette davanti, ma per ora non è una vera accelerazione.15.44 Si entra nel vivo. Siamo nel settore Auchy a Bersée.15.43 Pedersen ripreso, ma è la lotta per il 4° posto.15.40 Van Aert non ne ha e si stacca anche dal gruppo inseguitore.15.39 A breve avremo in rapida successione Auchy a Bersée (2,7 km, 4 stellette) e, soprattutto,-en-(3 km, 5 stellette). Prepariamoci ai botti.15.38 Pedersen evade dal gruppo degli inseguitori ed è solo in quarta posizione. Enormi rimpianti per il danese: stava benissimo.15.38 Terminato il settore in pavé n.13.15.37 Per ora Philipsen non tenta allunghi per costringere Pogacar a lavorare.15.36 Siamo nel sempre insidioso settore in pavé di Orchies.15.35 60 km al traguardo. La quiete che precede la tempesta.