Ilfattoquotidiano.it - “Mamma non ci parliamo da settembre, vuoi sbloccarmi al cellulare?”: Valeria Marini commossa a “Domenica In” cerca di far pace con Gianna Orrù

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

, reduce dalla Finalissima di “Ne vedremo delle belle” andata in onda ieri sera, si è presentata nello studio di “in” per un confronto con al madre, con la quale attualmente non corre buon sangue. Mara Venier ha accolto la signoracome ospite per un’intervista.“La mia è stata una vita di lavoro, perché per me i figli sono stati importanti. – ha detto la signora – Ho lasciato io mio marito e ho cresciuto da sola i miei tre figli. Scuola, sport, vacanze, ho sempre fatto in modo che facessero una bella vita. Quandoè entrata nel mondo dello spettacolo, che io non conoscevo, mi sono spaventata. Ho lasciato il mio lavoro per seguirla a Roma, ho cambiato la mia vita e me ne dolgo non poco. Amavo il mio lavoro, non ero una disoccupata”.E ancora: “Guadagnavo bene, mi piaceva da morire quello che facevo.