Allerta gialla per rischio idrogeologico e idraulico

rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore. L’Allerta, dalle 18 di domenica 13 aprile a mezzanotte di lunedì sera, riguarda infatti l’intero territorio regionale ed è stata emessa dalla Soup, la sala operativa unificata della Protezione. Arezzonotizie.it - Allerta gialla per rischio idrogeologico e idraulico Leggi su Arezzonotizie.it Piove e la Toscana si colora tutta di giallo perdel reticolo minore. L’, dalle 18 di domenica 13 aprile a mezzanotte di lunedì sera, riguarda infatti l’intero territorio regionale ed è stata emessa dalla Soup, la sala operativa unificata della Protezione.

