Ilfattoquotidiano.it - “Non potevamo sbarcare dall’aereo perché non c’era la dogana”: 300 passeggeri costretti a passare la notte a bordo per il maltempo:

Bloccati tutta lain pista, senza poter scendere. È successo a quasi 300su due voli internazionali della Delta, dirottati la sera di giovedì 10 aprile verso un aeroporto dell’Alabama privo di. Una scelta obbligata, secondo la compagnia, per le condizioni meteorologiche avverse che hanno reso impossibile l’atterraggio ad Atlanta. Ma l’alternativa si è trasformata in una lunga attesa: ore chiusi nei velivoli, senza possibilità di sbarco.I voli Delta 1828 da Cabo San Lucas e 599 da Città del Messico sono atterrati all’aeroporto regionale di Montgomery attorno alle 22:30 locali. Ma l’aeroporto non è abilitato per l’accoglienza di voli internazionali, e quindi non poteva sre i. “Credo che la legge dica che se non c’è lain aeroporto, rimani letteralmente bloccato su quell’aereo”, ha raccontato Lauren Forbes, una delle viaggiatrici, all’emittente WCVB.