Ucraina strage di civili a Sumy almeno 32 morti tra cui bambini Gli Usa La Russia ha superato i limiti della decenza – Il video

Sono32 le persone uccise da un attacco missilistico russo che si è abbattuto sulla cittàdi, a poche manciate di chilometri dal confine con la, oggi, domenica 13 aprile. Tra le vittime delle bombe a grappolo ci sonodue. Non meno di 80 i feriti, tra cui setteaccertati. Un bombardamento che l’inviato speciale per di Donald Trump per l’, Keith Kellogg, ha condannato duramente. «L’attacco delle forze russe su targetha», ha dichiarato il diplomatico statunitense. L’attacco russo suNella giornata che la religione cristiana celebra come domenica delle palme ricordando l’ingresso trionfale a Gerusalemme di Gesù, una settimana primasua resurrezione, laha colpito la cittàcon un missile dotato balistico dotato di munizioni a grappolo.