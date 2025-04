Joe Bastianich con Antonella Elia cerca il miglior vitello tonnato nei ristoranti di Torino quando va in onda Foodish

Bastianich ha scelto Torino per "Foodish", il suo nuovo programma dedicato alla ristorazione che andrà in onda da lunedì 7 aprile in prima serata su TV8. La puntata torinese andrà in onda a maggio. In ogni puntata un ospite diverso del mondo dello spettacolo lo accompagna in giro per una.

