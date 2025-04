A New York studia le campagne pubblicitarie per grandi brand

Ecodibergamo.it - A New York studia le campagne pubblicitarie per grandi brand Leggi su Ecodibergamo.it LA STORIA. Maria Chiara Cuppone, 36 anni, è direttrice creativa in un’agenzia con clienti come Apple, Nike e Coca-Cola. «Mi manca tanto Bergamo, ma qui opportunità uniche».

Oggi il Pilates conosce un vero e proprio boom (e un aumento della "quota maschile” dei praticanti). Quali benefici lo giustificano? Ne abbiamo parlato con la persona più qualificata : Anna Maria Cova - che nel 1989 - pioniera assoluta in Italia - “importò” la disciplina da New York a Milano

Bruno Vespa sui dazi di Trump : "Per il consumatore italiano non cambia nulla; se la pizza a New York passerà da 21 a 24 euro non sarà un problema" – VIDEO

Gaza : il video del New York Times che disvela le bugie dell’IDF

ecodibergamo.it riferisce: A New York studia le campagne pubblicitarie per grandi brand - La prima trasferta all’estero a 19 anni, poi Maria Chiara Cuppone non si è più fermata. Originaria di Fino del Monte, 36 anni, da nove vive negli Stati Uniti insieme al compagno, precisamente a New ...

Segnala televideo.rai.it: Ida, l'anello mancante tra scimmia e uomo - Presentato a New York fossile di 47 milioni di anni fa: 'ottava meraviglia del mondo' Si chiama Ida ed è l’anello mancante tra l’uomo e la scimmia secondo gli scienziati che l'hanno studiata: un fossi ...