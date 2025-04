Lettera43.it - Pechino: «Trump cancelli completamente i dazi reciproci»

Dopo che Donaldha annunciato un’esenzione per smartphone, laptop e altri dispositivi elettronici di consumo, il ministero del Commercio cinese ha chiesto al presidente degli Stati Uniti di cancellare del tutto i, parlando di un «piccolo passo» compiuto finora da Washington. «Esortiamo gli Usa a correggere i propri errori, cancellarela pratica errata deie tornare sulla giusta strada del rispetto reciproco», ha dichiarato portavoce del ministero, aggiungendo che«sta valutando l’impatto» della decisione di esentare dalle tariffe diversi prodotti di elettronica, che le aziende tech Usa importano dall’estero. Dopo la dura risposta di, che ha imposto tariffe del 125 per cento sui prodotti americani (replicando alle tariffe doganali Usa del 145 per cento),si è detto «ottimista» riguardo alla possibilità di trovare un accordo che metta fine alla battaglia commerciale, sottolineando di essere «sempre andato d’accordo con Xi Jinping».