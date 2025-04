Metropolitanmagazine.it - Giorgia ed Emanuel Lo: quando canto e danza s’incontrano

Grazia ed energia,edLo sono una coppia affiatata e legata da un comune amore per l’arte, anche se espressa in due forme diverse. Tutti conosciamo la cantautrice romana, di recente in gara a Sanremo 2025 con il brano La cura per me; stiamo invece scoprendo a poco a poco il suo compagno, grazie anche alla sua presenza nel talent show Amici di Maria De Filippi.Lo Iacono è nato nella capitale l’11 luglio 1979 e, fin da bambino, ha sempre mostrato una grande passione per la. A dieci anni ha iniziato a suonare la chitarra, per poi dedicarsi anima e corpo al ballo. Il suo debutto televisivo risale al 1996, ma a farlo conoscere al grande pubblico è proprio il programma Mediaset, in cui ricopre il ruolo di professore di ballo, insieme a Debora Lettieri e Alessandra Celentano.