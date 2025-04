Repubblica – Conte vuole la conferma di Juan Jesus

Leggi su Dailynews24.it

Tra i giocatori che più hanno sorpreso Antonioc’è sicuramente il brasiliano. Contro l’Empoli, ancora una volta, sarà lui a scendere in campo al posto dell’infortunato Alessandro Buongiorno. L’ex Torino ne avrà infatti ancora per qualche settimana, dovrebbe tornare forse proprio per la sfida col Torino, tra due settimane. Per quanto riguarda .L'articololadi