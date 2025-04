Fallimento Bames i vertici non ci stanno ricorso in Appello contro le condanne

Appello sul Fallimento della Bames, la società vimercatese, ex Ibm poi Celestica, fiore all'occhiello della Silicon Valley brianzola e finita invece per chiudere i battenti nel 2013 lasciando a casa 850 lavoratori. A presentare ricorso la difesa dei sei condannati in primo grado con sentenza del Tribunale di Monza per bancarotta fraudolenta. I giudici monzesi hanno inflitto 8 anni all'anziano patron Vittorio Romano Bartolini, 6 anni al manager omonimo Giuseppe Bartolini, 4 anni e mezzo all'ex presidente di Celestica Italia Luca Bertazzini e al membro del collegio sindacale Riccardo Toscano, 4 anni e 3 anni e 8 mesi ai colleghi Salvatore Giugni e Angelo Interdonato. Concessa una provvisionale di 5 milioni di euro sul risarcimento dei danni alla curatela del Fallimento e 5mila euro ciascuno ai 63 ex lavoratori della società. Ilgiorno.it - Fallimento Bames, i vertici non ci stanno: ricorso in Appello contro le condanne Leggi su Ilgiorno.it Vimercate (Monza Brianza), 13 aprile 2025 - Fissato all'inizio di giugno il processo disuldella, la società vimercatese, ex Ibm poi Celestica, fiore all'occhiello della Silicon Valley brianzola e finita invece per chiudere i battenti nel 2013 lasciando a casa 850 lavoratori. A presentarela difesa dei sei condannati in primo grado con sentenza del Tribunale di Monza per bancarotta fraudolenta. I giudici monzesi hanno inflitto 8 anni all'anziano patron Vittorio Romano Bartolini, 6 anni al manager omonimo Giuseppe Bartolini, 4 anni e mezzo all'ex presidente di Celestica Italia Luca Bertazzini e al membro del collegio sindacale Riccardo Toscano, 4 anni e 3 anni e 8 mesi ai colleghi Salvatore Giugni e Angelo Interdonato. Concessa una provvisionale di 5 milioni di euro sul risarcimento dei danni alla curatela dele 5mila euro ciascuno ai 63 ex lavoratori della società.

