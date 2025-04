Oasport.it - LIVE Parigi-Roubaix 2025 in DIRETTA: restano solo Pogacar e Van der Poel, poi rientra Philipsen

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.34 Probabile che la corsa possa decidersi a Mons-en-Pévèle.15.33 Van dersono al comando con 1’13” sui più immediati inseguitori.15.32 Il prossimo settore di pavé sarà Orchies: 1700 metri e 3 stellette.15.31 Terminato il tratto in pavé n.14.15.30 Bissegger sta per venire riassorbito dal gruppetto con Van Aert e Pedersen.15.29 Siamo nel tratto di pavé Da Beuvry a Orchies.15.28, dopo aver vinto la Milano-Sanremo nel 2024 ed essere arrivato 2° alla2024, si conferma un grandissimo campione. La sua unica sfortuna è quella di vivere in questa era dei fuoriclasse imbattibili.15.27 Prossimo tratto di pavé Da Beuvry a Orchies: 1400 metri e tre stellette.15.26 Bissegger si trova a bagnomaria a 40?.