Oasport.it - LIVE Parigi-Roubaix 2025 in DIRETTA: Pogacar e Van der Poel restano da soli, Philipsen prova a rientrare

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.04 Il prossimo settore in pavé sarà Da Pont-Thibault a Ennevelin: 1400 metri e 3 stellette.16.03 A questo punto potrebbe decidersi tutto al Carrefour de l’Arbre, piazzato però negli ultimi 20 km di corsa. E ne mancano ancora 40.16.02sa che deve staccare Van der. Se arrivano insieme nel velodromo di, l’olandese è più veloce.16.01 Come sarebbe finita per Ganna senza la foratura? Non lo sapremo mai. Certo che pensare di battere questi due mostri.Sembra difficile pensare che sarebbe potuto succedere.16.00 Siamo nel tratto in pavé Da Mérignies a Avelin. 700 metri e 2 stellette.16.00 Ormai a 1’28” il gruppetto con Pedersen e Van Aert.15.59ha già perso 20? dalla coppia di testa. E ora Van derdà un cambio a