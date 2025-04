Domenica delle palme 40mila ramoscelli di ulivo dalla Tuscia per la messa in Vaticano FOTO

40mila ramoscelli di ulivo dalla Tuscia per la messa della Domenica della palme in Vaticano. La raccolta è stata affidata, anche quest'anno, all'Associazione delle città dell'olio, che ne ha offerti 200mila da tutto il Lazio. "Il doppio degli anni precedenti per via del Giubileo". Viterbotoday.it - Domenica delle palme, 40mila ramoscelli di ulivo dalla Tuscia per la messa in Vaticano | FOTO Leggi su Viterbotoday.it Circadiper ladelladellain. La raccolta è stata affidata, anche quest'anno, all'Associazionecittà dell'olio, che ne ha offerti 200mila da tutto il Lazio. "Il doppio degli anni precedenti per via del Giubileo".

Potrebbe interessarti anche:

Domenica delle Palme 2025 : quando è la benedizione dell’ulivo a Bologna

Il Papa in piazza San Pietro - 'buona Domenica delle Palme!'

Papa Francesco a sorpresa in piazza San Pietro. “Buona domenica delle Palme”

Ne parlano su altre fonti Domenica delle palme, 40mila ramoscelli di ulivo dalla Tuscia per la messa in Vaticano | FOTO. I ramoscelli di olivo dell’associazione nazionale delle Città dell’olio in dono ai fedeli in Vaticano. Domenica delle palme: perché si festeggia con un ramoscello d'ulivo. Gli ulivi del Garda corrono con la Stramilano. PASQUA Il pizzo sui ramoscelli d'ulivo.

Come scrive notizie.it: La Domenica delle Palme: tradizioni e significati in tutto il mondo - Scopri come viene celebrata la Domenica delle Palme in diverse culture e tradizioni.

Come scrive rainews.it: Domenica delle Palme a San Pietro - Folla di fedeli. Distribuite oltre 150 palme e 200 mila ramoscelli di ulivo forniti dall'Associazione Nazionale Città dell'Olio, Regione Lazio ...

dire.it comunica: Oggi è la domenica delle palme, ma cosa c’entra l’ulivo? - La Domenica delle Palme è quella che precede la Pasqua: le palme, simbolo di pace e regalità nella tradizione ebraica, sono state sostituite nel cristianesimo dall'ulivo, che porta pace e serenità ...