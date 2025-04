Ilfattoquotidiano.it - Il monito della Cina: “Usa rimuovano del tutto i dazi, tornino sulla retta via del dialogo”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Gli Stati Unitivia” del “rispetto” e del “paritario” rimuovendo delimposti, arrivati fino al 125%. Perché “non ci sono vincitori in una guerra commerciale”. Lamuove la sua pedina e non è un passo in avanti, semmai di lato. Dopo la rimozione delle tariffe sui prodotti tech decisa da Donald Trump sabato, Pechino lancia il suo: “C’è un vecchio detto cinese che dice: ‘Chi ha legato il campanello deve essere anche colui che lo slaccia’”.Insomma: non aspettatevi una nostra mossa, spetta a voi fare il passo indietro. “La posizionesulle relazioni economiche e commerciali trae Stati Uniti è coerente”, ha spiegato il ministero del Commercio. “Non ci sono vincitori in una guerra commerciale e non c’è via d’uscita per il protezionismo”, ricorda laesortando gli Stati Uniti “ad affrontare le voci razionalicomunità internazionale e delle parti nazionali, a compiere un grande passo avanti nella correzione dei propri errori, ad annullare completamente la pratica sbagliata dei ‘reciproci’ e a tornarevia del rispetto reciproco erisoluzione delle divergenze attraverso unparitario”.