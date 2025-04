Vacanze per la terza età al via le prenotazioni per mare montagna e terme

terza età in varie località marine, montane e termali. Un’opportunità, questa, promossa dal Comune di Firenze e rivolta agli anziani autosufficienti che abbiano compiuto i 60 anni di età e residenti nel comune. Prevede anche. Firenzetoday.it - Vacanze per la terza età: al via le prenotazioni per mare, montagna e terme Leggi su Firenzetoday.it Da lunedì 14 aprile sarà possibile prenotare i soggiorni estivi per laetà in varie località marine, montane e termali. Un’opportunità, questa, promossa dal Comune di Firenze e rivolta agli anziani autosufficienti che abbiano compiuto i 60 anni di età e residenti nel comune. Prevede anche.

Potrebbe interessarti anche:

Verso l’estate - le vacanze si avvicinano : via alle prenotazioni per il soggiorno marino della “Terza età”

Visite guidate per la terza età alla cupola di Santa Maria di Campagna

Regione - Tanti : “Serve una nuova legge sulla terza età non sul fine vita”

Ne parlano su altre fonti Vacanze per la terza età: al via le prenotazioni per mare, montagna e terme. Vacanze anziani, dal 14 aprile le prenotazioni. Vacanze estive per anziani, aprono le prenotazioni con il Comune. Vacanze per la terza età, torna il programma tra mare, montagna e terme del Comune di Firenze. Vacanze Anziani 2025. Vacanze estive per la terza età.

Come scrive 055firenze.it: Vacanze estive per anziani, aprono le prenotazioni con il Comune - Partono da lunedì 14 aprile le prenotazioni per le iscrizioni ai soggiorni estivi per la terza età, in varie località marine, montane e termali. Un’opportunità promossa dal Comune di Firenze, rivolta ...

Lo riporta msn.com: Vacanze anziani, dal 14 aprile le prenotazioni - Firenze, 12 aprile 2025 - Partiranno il 14 aprile le prenotazioni a Firenze per le iscrizioni ai soggiorni estivi per la terza età, in varie località marine, montane e termali. L'opportunità è promoss ...

Secondo panorama.it: Terza età, il turismo diventa «senior» - Dinamici, con buone pensioni e figli ormai grandi, gli ultra-65enni sono diventati un motore dell’industria dei viaggi. Che realizza prodotti su misura per questa età.