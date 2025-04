LIVE Scozia Italia Sei Nazioni rugby femminile 2025 in DIRETTA dalle 16 00 il match delle azzurre

DIRETTA LIVE15:43 Buon pomeriggio e ben ritrovati nella DIRETTA LIVE scritta di Scozia-Italia, incontro che chiude la terza giornata del Sei Nazioni femminile 2025. Poco meno di 20 minuti al via del match!Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale di Scozia-Italia, match valido per la terza giornata del Sei Nazioni femminile 2025. azzurre chiamate ad offrire una prova d’orgoglio dopo le due pesanti sconfitte che hanno aperto l’evento. Padrone di casa che invece vantano una vittoria trovata proprio tra le mura amiche nella sfida inaugurale contro il Galles.La squadra guidata da coach Roselli vuole interrompere la serie negativa, ed il selezionatore azzurro ha scelto un XV in cui esperienza e freschezza atletica cercheranno di fondersi per raggiungere il successo. Oasport.it - LIVE Scozia-Italia, Sei Nazioni rugby femminile 2025 in DIRETTA: dalle 16.00 il match delle azzurre Leggi su Oasport.it CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15:43 Buon pomeriggio e ben ritrovati nellascritta di, incontro che chiude la terza giornata del Sei. Poco meno di 20 minuti al via del!Buongiorno e benvenuti nellatestuale divalido per la terza giornata del Seichiamate ad offrire una prova d’orgoglio dopo le due pesanti sconfitte che hanno aperto l’evento. Padrone di casa che invece vantano una vittoria trovata proprio tra le mura amiche nella sfida inaugurale contro il Galles.La squadra guidata da coach Roselli vuole interrompere la serie negativa, ed il selezionatore azzurro ha scelto un XV in cui esperienza e freschezza atletica cercheranno di fondersi per raggiungere il successo.

