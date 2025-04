"Campionato falsato": il caso coinvolge Inter e Napoli.

Leggi su Sportface.it

Nuova tempesta sulla Serie A e sulla sfida Scudetto tra la squadra di Inzaghi e quella di Conte: “È nell’occhio del ciclone per fatti ancora più graviLa sfida Scudetto trasi fa sempre più accesa, anche perché manca sempre meno alla fine del. Le due squadre lottano ormai punto a punto, così i colpi di scena possono essere davvero dietro l’angolo.In realtà il duello tra azzurri e nerazzurri è anche fuori dal rettangolo di gioco. Sul calciomercato, per esempio, visto che Inzaghi e Conte apprezzano non poco il difensore centrale Beukema in forza al Bologna, dove lunedì scorso Lukaku e compagni hanno fallito la possibilità di andare a -1 dalla truppaista.È molto stimato da entrambi i tecnici anche il compagno in rossoblù del centrale olandese, Santiago Castro senza dimenticare Ndoye, colui il quale sei giorni fa ha castigato i ragazzi di Conte al ‘Dall’Ara’.