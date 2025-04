Lite fuori dalla discoteca accoltella un 27enne e tenta la fuga ma viene placcato 43enne marocchino arrestato per tentato omicidio

Lite in discoteca finisce a coltellate. È accaduto nella notte tra sabato 12 e domenica 13 aprile a Trento, dove un 43enne di origine marocchine ha sferrato dei. Ilgazzettino.it - Lite fuori dalla discoteca, accoltella un 27enne e tenta la fuga ma viene placcato: 43enne marocchino arrestato per tentato omicidio Leggi su Ilgazzettino.it TRENTO -infinisce a coltellate. È accaduto nella notte tra sabato 12 e domenica 13 aprile a Trento, dove undi origine marocchine ha sferrato dei.

