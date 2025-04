Thesocialpost.it - Dazi Trump, arriva la richiesta da Pechino: “Cancellino tutto”

Il Ministero del Commercio cinese ha lanciato un appello agli Stati Uniti affinché eliminino completamente ireciproci, giudicando insufficiente la recente decisione di Washington di esentare smartphone, laptop e altri dispositivi elettronici di consumo dalle tariffe commerciali.In un comunicato ufficiale, un portavoce del ministero ha dichiarato: “Esortiamo gli Stati Uniti a fare un grande passo avanti per correggere i propri errori, cancellare completamente la pratica errata deireciproci e tornare sulla giusta strada del rispetto reciproco”.La reazione diNonostante l’apertura americana,ha definito l’esenzione un “piccolo passo” e ha annunciato di essere al lavoro per “valutare l’impatto” della decisione. La Cina sottolinea la necessità di un approccio più ampio per ristabilire un clima di fiducia e collaborazione tra le due potenze economiche.