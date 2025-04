Addio a Nicky Katt la star di Boston Public e La vita è un sogno è morta a 54 anni

Nato nel maggio 1970 in Dakota del Sud, Katt è stato un prolifico caratterista sia al cinema che nelle serie tv. Fidato collaboratore di Richard Linklater, per il quale recitò in La vita è un sogno.

