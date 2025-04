Sei denunciati per disordini alla manifestazione pro Pal a Milano

alla Polizia di Stato per i disordini di ieri durante la manifestazione pro Pal a Milano nella quale è apparsa anche una scritta choc contro la premier Giorgia Meloni. Si tratta di cinque uomini e una donna di età compresa tra i 19 e i 30 anni, accusati di resistenza a pubblico ufficiale. Uno risponde anche di danneggiamento e un altro pure di possesso di un coltello a serramanico. La procura milanese è in attesa della informativa della Digos per poi aprire formalmente una indagine. Quotidiano.net - Sei denunciati per disordini alla manifestazione pro Pal a Milano Leggi su Quotidiano.net Sono sei le persone denunciate dPolizia di Stato per idi ieri durante lapro Pal anella quale è apparsa anche una scritta choc contro la premier Giorgia Meloni. Si tratta di cinque uomini e una donna di età compresa tra i 19 e i 30 anni, accusati di resistenza a pubblico ufficiale. Uno risponde anche di danneggiamento e un altro pure di possesso di un coltello a serramanico. La procura milanese è in attesa della informativa della Digos per poi aprire formalmente una indagine.

