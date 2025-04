Inter-news.it - Gasperini: «Con Inter e Lazio poco fortunati!» Poi stizzito su Retegui

Leggi su Inter-news.it

ritorna sulle sconfitte controper elogiare la prestazione di oggi della sua Atalanta contro il Bologna. Il tecnico poi si scaglia contro i colleghi di DAZN su Mateo.IL RISULTATO INFLUENZA IL GIUDIZIO – L’Atalanta ha vinto contro il Bologna per 2-0, dopo aver perso le ultime tre partite contro, Fiorentina e. Gian Piero, in collegamento su DAZN, ha parlato così del periodo della sua squadra: «Se penso alla partita con l’o a quella con lafaccio fatica a considerarle negative, ma il risultato poi influenza il giudizio. Oggi siamo stati più concreti sotto porta, mentre in altri casi non siamo stati nemmeno». Sia contro l’che contro la, la Dea aveva raccolto zero punti, perdendo rispettivamente 0-2 e 0-1.poi piccato alla domanda suSTIZZA – Poi lo stessoha risposto in maniera piccata su Mateo, che si era lamentato dopo la sostituzione: «? Voi non considerate che oggi con le cinque sostituzioni, e questo vale per tutte le squadre, gli attaccanti sono quelli che vengono sostituiti di più.