Vlahovic Juve, serbo di nuovo decisivo: due assist e non solo. I numeri col Lecce e l’analisi della partita dell’attaccante«Sono tutti al centro del progetto. È così, in una squadra è così. Tutti sono al centro, hanno obblighi e doveri per aiutare la squadra. Ha fatto una bella gara, gli manca il gol, ha fatto due assist. Il gol ci voleva per dargli fiducia ma si è mosso bene, ha attaccato più spazi rispetto alla partita con la Roma. Per me ha fatto una buona gara». Dopo Juve–Lecce, Igor Tudor ha applaudito la prestazione di Dusan Vlahovic. Il centravanti serbo, rimasto ancora a secco, è stato comunque decisivo nel match con due assist per i gol di Koopmeiners ed Yildiz. L’attaccante si è visto in grande crescita soprattutto dal punto di vista del gioco con il resto della squadra. Juventusnews24.com - Vlahovic Juve, il serbo ancora a secco ma finalmente decisivo: due assist e tanto lavoro per la squadra. I suoi numeri contro il Lecce Leggi su Juventusnews24.com di Enrico Peccidi nuovo: duee non solo. I numeri col Lecce e l’analisi della partita dell’attaccante«Sono tutti al centro del progetto. È così, in unaè così. Tutti sono al centro, hanno obblighi e doveri per aiutare la. Ha fatto una bella gara, gli manca il gol, ha fatto due. Il gol ci voleva per dargli fiducia ma si è mosso bene, ha attaccato più spazi rispetto alla partita con la Roma. Per me ha fatto una buona gara». Dopo–Lecce, Igor Tudor ha applaudito la prestazione di Dusan. Il centravanti, rimasto, è stato comunquenel match con dueper i gol di Koopmeiners ed Yildiz. L’attaccante si è visto in grande crescita soprattutto dal punto di vista del gioco con il resto della

