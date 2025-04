Programmi TV del pomeriggio di oggi domenica 13 aprile 2025

Programmi TV pomeriggio di oggi, domenica 13 aprile 2025 su tutti i canali in chiaro del digitale terrestreI Programmi tv del pomeriggio di oggi. L'elenco di tutti i Programmi, Serie TV e Film in onda nella fascia pomeridiana di oggi, domenica 13 aprile 2025, relativamente a tutti i canali del digitale terrestre. Per Film e Serie TV ci sono a corredo dei link di approfondimento che forniranno trama, cast e tante altre informazioni utili riguardanti il programma televisivo. Siete pronti? Scopriamo cosa guardare oggi pomeriggio in TV nella fascia oraria dalle 13:30 alle 20:00.Programmi TV oggi pomeriggio pomeriggio su Rai 1 – ch 112:20 Linea Verde 13:30 Tg1 14:00 domenica In 17:15 Tg1 17:18 Che tempo fa 17:20 Da noi. a ruota libera 18:45 L'Eredità 20:00 Tg1 pomeriggio su Rai 2 – ch 211:15 Citofonare Rai2 13:00 Tg2 13:30 TG2 Motori 13:57 Meteo 2 14:00 Musica Mia 14:50 Bellissima Italia 15:15 Parigi-Roubaix 17:45 Rai Sport Live 17:50 Tg Sport 18:05 TG2 LIS 18:10 TG2 Dossier 19:00 Blue Bloods (St: 7 – Ep: 5 – Titolo Ep: Spedizioni e raggiri) 19:43 Blue Bloods (St: 7 – Ep: 6 – Titolo Ep: Difesa a oltranza) pomeriggio su Rai 3 – ch 312:55 TG3 LIS 13:00 La follia all'Opera 14:00 Tg Regione 14:10 Tg Regione 14:15 Tg3 14:30 In mezz'ora 16:15 Rebus 17:15 Kilimangiaro 19:00 Tg3 19:30 Tg Regione 19:51 Tg Regione 20:00 Blob pomeriggio su Rete 4 – ch 412:27 Colombo (Film Azione)14:09 Tutto puo' succedere (Film Commedia)16:53 Sceriffo senza pistola (Film Western)18:58 Tg4 19:39 Meteo.

