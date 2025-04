Nonostante la sconfitta Lorenzo Musetti è già nella top ten dei nostri cuori

Lorenzo Musetti, talento cristallino, da anni sulla soglia della consacrazione, capace di raggiungere apici di eleganza che portano con sé tutto il peso decadente delle promesse.Eppure, quando è iniziata la finale, è stato Musetti a prendersi la scena. Il primo set è stato suo, 6-3, giocato con coraggio le variazioni e leggerezza il rovescio lungolinea. Le nuvole addensate in prossimità del campo sembrano una metafora fin troppo facile delle incognite che entrambi stanno cercando di scacciare via dopo un deludente Sunshine Double. Gqitalia.it - Nonostante la sconfitta, Lorenzo Musetti è già nella top ten dei nostri cuori Leggi su Gqitalia.it Il suggestivo Rainier III, dove sta per giocarsi la finale del Masters 1000 di Montecarlo, è minacciato dalle circostanze meteorologiche. Sulla terra rossa del Principato si fronteggiano due tennisti che sembrano la forma speculare l’uno dell’altro. Da una parte Carlos Alcaraz, campione indiscutibile, che solo a tratti ci ricorda di essere fallace come chiunque altro. Dall’altra, talento cristallino, da anni sulla soglia della consacrazione, capace di raggiungere apici di eleganza che portano con sé tutto il peso decadente delle promesse.Eppure, quando è iniziata la finale, è statoa prendersi la scena. Il primo set è stato suo, 6-3, giocato con coraggio le variazioni e leggerezza il rovescio lungolinea. Le nuvole addensate in prossimità del campo sembrano una metafora fin troppo facile delle incognite che entrambi stanno cercando di scacciare via dopo un deludente Sunshine Double.

