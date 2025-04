Colpo di scena Milan la decisione la prende Theo Hernandez

Milan e la decisione di Theo Hernandez sul suo futuro.Sul tabellino del poker del Milan all’Udinese figura anche il nome di Theo Hernandez. Il difensore francese è andato in rete al 74?, unendosi così a Leao, Pavlovic e infine Reijnders. Un passivo che risolleva i rossoneri, la cui annata sportiva è stata costellata di alti e bassi con gravose polemiche, che non hanno lasciato fuori dalle stesse alcuno dei protagonisti. A cominciare da mister Sergio Conceicao.Colpo di scena Milan: la decisione la prende Theo Hernandez (LaPresse) – tvplay I tre punti contro i friulani consentono al Milan di predisporsi con qualche certezza in più circa la lotta ai primi posti della classifica per tentare l’assalto al piazzamento alla prossima Champions League, mentre la formazione attende la semifinale di ritorno di Coppa Italia contro l’Inter. Tvplay.it - Colpo di scena Milan: la decisione la prende Theo Hernandez Leggi su Tvplay.it Il finale di stagione può riscrivere una storia intera della stessa. Questo riguarda anche ile ladisul suo futuro.Sul tabellino del poker delall’Udinese figura anche il nome di. Il difensore francese è andato in rete al 74?, unendosi così a Leao, Pavlovic e infine Reijnders. Un passivo che risolleva i rossoneri, la cui annata sportiva è stata costellata di alti e bassi con gravose polemiche, che non hanno lasciato fuori dalle stesse alcuno dei protagonisti. A cominciare da mister Sergio Conceicao.di: lala(LaPresse) – tvplay I tre punti contro i friulani consentono aldi predisporsi con qualche certezza in più circa la lotta ai primi posti della classifica per tentare l’assalto al piazzamento alla prossima Champions League, mentre la formazione attende la semifinale di ritorno di Coppa Italia contro l’Inter.

Potrebbe interessarti anche:

Milan - colpo di scena : la decisione di Furlani

Milan - colpo di scena clamoroso : decisione definitiva - non si cambia

Boom Milan - effetto domino devastante : colpo di scena clamoroso

Ne parlano su altre fonti Bologna-Milan, colpo di scena: arriva l'ufficialità sulla decisione. Rabbia e sorpresa. Champions League, colpo di scena al Feyenoord! Succede a due giorni dalla sfida con il Milan. Colpo di scena, Retegui non è stato ammonito: le decisioni del giudice sportivo di Serie A. Colpo di scena: il Milan lo riporta in Italia, scelta sorprendente per la panchina. Calciomercato Milan, colpo di scena: si valuta un portiere del PSG. Colpo di scena Milan: la scelta di Tomori spiazza tutti.

Come scrive rompipallone.it: Milan, colpo di scena: la decisione di Furlani - Milan, la decisione di Giorgio Furlani cambia tutto: nuovo colpo di scena in casa rossonera, ecco cosa sta accadendo ...

Lo riporta informazione.it: Milan, colpo di scena: la decisione di Furlani - Milan, la decisione del CEO Furlani è definitiva: ma c’è un intoppo di non poco conto, ecco cosa sta accadendo Il Milan scende in campo stasera per l’andata delle semifinali di Coppa Italia.

Secondo milanlive.it: Colpo di scena in panchina: De Zerbi-Milan, tutti i dettagli - Non ci sono certezze sul futuro di De Zerbi al Marsiglia: l'allenatore rossonero potrebbe essere un'idea del Milan, i dettagli ...