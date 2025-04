Tennis Musetti si fa male e perde con Alcaraz a Montecarlo

Musetti: l’azzurro perde in finale al Masters 1000 di Monte-Carlo contro Carlos Alcaraz con il punteggio di 6-3, 1-6, 0-6. Un gran peccato per il toscano, che nel corso del terzo set ha accusato un problema muscolare che gli ha compromesso le parti finali del match. Lo spagnolo vince il suo 18° titolo in carriera (il 6° a livello ‘1000’) e, a partire da lunedì, tornerà numero 2 del mondo. Queste le prime parole di Lorenzo Musetti dopo la sconfitta in finale contro Carlos Alcaraz: “E’ stato probabilmente uno dei miei migliori tornei. Non èsicuramente facile parlare dopo un finale così. Speravo di potermela giocare fino alla fine, speriamo di riprovarci un’altra volta, di farlo nel più breve tempo possibile e di riprendermi la rivincita. Leggi su Ildenaro.it Roma, 13 apr. (askanews) – Nulla da fare per Lorenzo: l’azzurroin finale al Masters 1000 di Monte-Carlo contro Carloscon il punteggio di 6-3, 1-6, 0-6. Un gran peccato per il toscano, che nel corso del terzo set ha accusato un problema muscolare che gli ha compromesso le parti finali del match. Lo spagnolo vince il suo 18° titolo in carriera (il 6° a livello ‘1000’) e, a partire da lunedì, tornerà numero 2 del mondo. Queste le prime parole di Lorenzodopo la sconfitta in finale contro Carlos: “E’ stato probabilmente uno dei miei migliori tornei. Non èsicuramente facile parlare dopo un finale così. Speravo di potermela giocare fino alla fine, speriamo di riprovarci un’altra volta, di farlo nel più breve tempo possibile e di riprendermi la rivincita.

Potrebbe interessarti anche:

Tennis - dove giocano gli italiani nei tornei ATP e WTA della settimana : tornano Musetti e Paolini - Sinner si allena

Tennis - Lorenzo Musetti in finale : la storia si scrive a Montecarlo

Musetti - che peccato! Fa sognare per un set - poi si arrende ad un infortunio nella finale con Alcaraz a Montecarlo

Ne parlano su altre fonti Musetti ko in finale, Alcaraz vince a Monte-Carlo. Atp Montecarlo, la Finale: Alcaraz-Musetti 3-6 6-1 6-0. Infortunio per l’azzurro, vince lo spagnolo - Nel dopo partita. Musetti, un set da urlo poi il sogno sfuma: si fa male e cede a un Alcaraz travolgente. Tennis, Musetti si fa male e perde con Alcaraz a Montecarlo. Tennis, Musetti si fa male e perde con Alcaraz a Montecarlo. Musetti, che peccato! Si fa male e perde in finale contro Alcaraz.

Lo riporta askanews.it: Tennis, Musetti si fa male e perde con Alcaraz a Montecarlo - Roma, 13 apr. (askanews) – Nulla da fare per Lorenzo Musetti: l’azzurro perde in finale al Masters 1000 di Monte-Carlo contro Carlos Alcaraz con il punteggio di 6-3, 1-6, 0-6. Un gran peccato per il t ...

Riporta gazzetta.it: Musetti, un set da urlo poi il sogno sfuma: si fa male e cede a un Alcaraz travolgente - Lorenzo Musetti dura un set nella finale del Masters 1000 di Montecarlo e cede a Carlos Alcaraz 3-6 6-1 6-0. Un vero peccato per il numero 2 azzurro che dopo un bellissimo primo parziale, cede di schi ...

Scrive msn.com: Lorenzo Musetti si ferma sul più bello, a Monte Carlo vince Carlos Alcaraz - Lorenzo Musetti viene condizionato da un infortunio all'inizio del terzo set e nella finale di Monte Carlo Carlos Alcaraz vince 3-6 6-1 6-0.