Freno ad abusi in offerte per le messe

abusivamente, si sono verificate in vari luoghi", il Dicastero per il clero ha emanato un decreto,con l'ok del Papa,che riguarda messe richieste da fedeli ed offerte. Il Vaticano chiede di non cumulare tante offerte in un'unica messa e stabilisce che il sacerdote potrà trattenerne solo una parte e dare il resto a "parrocchie in stato di necessità,specialmente nei Paesi di missione".Per i sacramenti il prete non dovrà chiedere nulla "evitando che i più bisognosi"ne siano privati a causa della povertà. Leggi su Servizitelevideo.rai.it 15.43 Contro "talune prassi che,vamente, si sono verificate in vari luoghi", il Dicastero per il clero ha emanato un decreto,con l'ok del Papa,che riguardarichieste da fedeli ed. Il Vaticano chiede di non cumulare tantein un'unica messa e stabilisce che il sacerdote potrà trattenerne solo una parte e dare il resto a "parrocchie in stato di necessità,specialmente nei Paesi di missione".Per i sacramenti il prete non dovrà chiedere nulla "evitando che i più bisognosi"ne siano privati a causa della povertà.

Potrebbe interessarti anche:

Carnevale di Colonia - carro allegorico con richiamo ad abusi : l’ira della Chiesa cattolica tedesca

Taxi - un registro elettronico per prevenire abusi : l'operatività slitta ad aprile

“Meta ha messo ‘Lolita’ in una blacklist e così anche il mio ultimo libro è oscurato perché associato ad abusi sessuali su minori” : la denuncia di Guendalina Middei

Ne parlano su altre fonti Naspi anche su dimissioni volontarie? La stretta in Manovra, freno agli abusi del sussidio. Pensioni, sconti a. RUSSIA Il freno di Mosca alle politiche contro il cambiamento climatico. Il declino sociale italiano: violenza giovanile, omicidi e abusi – le soluzioni che non possono più aspettare. Dal 2025 la NASpI è a prova di "furbetti": cambiano tutte le regole. Il decreto Casa di Salvini si restringe. Freno del Colle: salta il “salva Milano”. Vaticano mette un freno ad apparizioni e rivelazioni, via a nuove regole: i 6 possibili giudizi finali.

Nota di servizitelevideo.rai.it: Freno ad abusi in offerte per le messe - 15.43 Freno ad abusi in offerte per le messe Contro "talune prassi che,abusivamente, si sono verificate in vari luoghi", il Dicastero per il clero ha emanato un decreto,con l'ok del Papa,che riguarda ...

Nota di televideo.rai.it: Pagina -213930 - sottopagina 01 - 13/04 15:43 Freno ad abusi in offerte per le messe 13/04 15:10 Cina: bene stop dazi hi-tech, ora tutti 13/04 14:30 Serie A,32° turno: Atalanta-Bologna 2-0 ...