Berrettini giornata da dimenticare il dolore e poi le urla

Berrettini non è riuscito a fare finta di niente: certe cose non si dimenticano, soprattutto se, come in questo caso, hanno fatto così male.Sulla terra rossa di Montecarlo non aveva mai combinato un granché, sebbene il suo stile di gioco ben si sposi, teoricamente, con le caratteristiche proprie del mattone tritato. Ma quest’anno, finalmente, Matteo Berrettini è riuscito a sfatare un mito e ad andare ben oltre le previsioni iniziali. Ha anche battuto il numero 2 del mondo, che non è esattamente una di quelle cose che capitano tutti i giorni.Berrettini, giornata da dimenticare: il dolore e poi le urla (AnsaFoto) – Ilveggente.itSettimana dopo settimana, partita dopo partita, il martello romano sta riuscendo, insomma, a rimettere insieme tutti i pezzi di un puzzle che sembrava ormai irrecuperabile. Ilveggente.it - Berrettini, giornata da dimenticare: il dolore e poi le urla Leggi su Ilveggente.it Matteonon è riuscito a fare finta di niente: certe cose non si dimenticano, soprattutto se, come in questo caso, hanno fatto così male.Sulla terra rossa di Montecarlo non aveva mai combinato un granché, sebbene il suo stile di gioco ben si sposi, teoricamente, con le caratteristiche proprie del mattone tritato. Ma quest’anno, finalmente, Matteoè riuscito a sfatare un mito e ad andare ben oltre le previsioni iniziali. Ha anche battuto il numero 2 del mondo, che non è esattamente una di quelle cose che capitano tutti i giorni.da: ile poi le(AnsaFoto) – Ilveggente.itSettimana dopo settimana, partita dopo partita, il martello romano sta riuscendo, insomma, a rimettere insieme tutti i pezzi di un puzzle che sembrava ormai irrecuperabile.

