Gentile A Monaco Inter solida ma non eccellente come sentito da molti

Riccardovenuto in diretta a Sky Sport, ha analizzato la gara dell’andata tra Bayern. In vista del ritorno, in programma mercoledì sera a San Siro,vede favoriti i nerazzurri per il passaggio del turno.IL COMMENTO – Riccardo, ospite negli studi di Sky Sport, ha parlato in vista del ritorno di Champions League trae Bayern. Per il telecronista, i nerazzurri sono favoriti per il passaggio del turno dopo l’andata, nonostante la si prospetti una gara combattuta anche a Milano: «Il risultato dell’andata ha un valore, ma se ci fosse ancora regola dei gol in trasferta lo avrebbe avuto uno diverso. Però l’andando a vincere aha comunque un vantaggio non indifferente, può permettersi 2 risultati su 3. Credo che si sia vista un, ma nonda