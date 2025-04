Furti e vandalismi a ristoranti in centro storico a Brescia due sono locali palestinesi

Brescia, 13 aprile 2025 – Notte di Furti e danneggiamenti alle vetrine di alcuni locali nel centro di Brescia. Ad essere presi di mira sono stati tre ristoranti siti a poche centinaia di metri l’uno dall’altro: due di essi servono piatti tipici palestinesi e uno invece ricette fusion, utilizzando sapori di tutto il mondo e dove si utilizza un forno a carbone e dove i gusti Bresciani si mischiano a ingredienti della cucina etnica. Si tratta del Dukka di Via dei Musei, di proprietà del consigliere comunale Iyas Ashkar, dei Nazareni di via Gasparo da Salò e del Nativo di Via San Faustino. Si trovano tutti a poca distanza da Piazza della Loggia, tra i pittoreschi vicoli e le strade del centro storico, dove negli ultimi mesi non sono mancati i reati contro il patrimonio. L’unico in cui i malviventi sono entrati, rubando il fondo cassa e alcuni tablet, è il Nativo. Ilgiorno.it - Furti e vandalismi a ristoranti in centro storico a Brescia: due sono locali palestinesi Leggi su Ilgiorno.it , 13 aprile 2025 – Notte die danneggiamenti alle vetrine di alcunineldi. Ad essere presi di mirastati tresiti a poche centinaia di metri l’uno dall’altro: due di essi servono piatti tipicie uno invece ricette fusion, utilizzando sapori di tutto il mondo e dove si utilizza un forno a carbone e dove i gustini si mischiano a ingredienti della cucina etnica. Si tratta del Dukka di Via dei Musei, di proprietà del consigliere comunale Iyas Ashkar, dei Nazareni di via Gasparo da Salò e del Nativo di Via San Faustino. Si trovano tutti a poca distanza da Piazza della Loggia, tra i pittoreschi vicoli e le strade del, dove negli ultimi mesi nonmancati i reati contro il patrimonio. L’unico in cui i malviventientrati, rubando il fondo cassa e alcuni tablet, è il Nativo.

