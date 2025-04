Formula 1 Hamilton sorprende e cambia look ecco come si è presentato in Bahrain

Golssip.it - Formula 1, Hamilton sorprende e cambia look: ecco come si è presentato in Bahrain Leggi su Golssip.it Il pilota inglese della Ferrari ha sfoggiato una capigliatura completamente nuova, distinguendosi nel paddock

Potrebbe interessarti anche:

Formula Uno - la classifica dei piloti più pagati : Hamilton e Leclerc oltre 20 milioni

Formula 1 al via - Hamilton : “Nessuna pressione”. E quella previsione di Norris…

Formula 1 - Gp d’Australia : trionfa Norris. Male le Ferrari. Hamilton : “Mi avevano detto che sarebbe piovuto poco”

Ne parlano su altre fonti F1 | Hamilton, prima gioia in Ferrari: "Una sorpresa, ma il team ha lavorato bene". La previsione dell'algoritmo sul Mondiale Formula 1: sorpresa Hamilton e Leclerc. F1 GP Cina 2025: sorpresa Hamilton, è in pole per la Sprint Race! Leclerc 4°, McLaren spreca. Verstappen sorprende; Hamilton in difficoltà nelle qualifiche del GP del Giappone. F1 GP Cina | Hamilton, stupore e sorpresa dopo la pole nella Sprint a Shanghai: “Ma veramente?” [VIDEO]. Norris vince il pazzo GP d'Australia, Ferrari deludente alla prima della F1 2025: Antonelli sorprende.

Segnala golssip.it: Formula 1, Hamilton sorprende e cambia look: ecco come si è presentato in Bahrain - Lewis Hamilton non passa mai inosservato. In attesa di raccogliere grandi risultati con la Ferrari, il pilota inglese è riuscito a far parlare di sè presentandosi in Bahrain con un look completamente ...

Si apprende da sport.sky.it: Ferrari, sorpresa per Hamilton a Suzuka: trova 'Roscoe' nella sua SF-25. VIDEO - Prima sorpresa nel paddock di Suzuka, terzo appuntamento del Mondiale di Formula 1. Al volante della SF-25, ancor prima di Hamilton c'è Roscoe 'versione peluche'. Il bulldog spunta nell'abitacolo dell ...

Come scrive eurosport.it: Ferrari a due facce dopo le qualifiche. Leclerc: "Stiamo imboccando la strada giusta", Hamilton: "Non ho avuto feeling" - FORMULA 1 - Emozioni contrastanti nel box Ferrari al termine delle qualifiche del GP Bahrain. Leclerc porta la SF-25 al terzo posto in griglia di partenza: "Da ...