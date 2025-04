Giustiziato il 42enne Mikal Mahdi in Carolina del Sud esecuzione per fucilazione secondo caso in un mese

Mikal Mahdi, 42 anni, è stato Giustiziato da un plotone di esecuzione in Carolina del Sud, negli Usa. Era stato condannato a morte per due omicidi avvenuti nel 2004. Si tratta della seconda fucilazione eseguita nello Stato in poche settimane: il 7 marzo è stato ucciso nello stesso modo anche il 67enne Brad Sigmon. Leggi su Fanpage.it , 42 anni, è statoda un plotone diindel Sud, negli Usa. Era stato condannato a morte per due omicidi avvenuti nel 2004. Si tratta della secondaeseguita nello Stato in poche settimane: il 7 marzo è stato ucciso nello stesso modo anche il 67enne Brad Sigmon.

