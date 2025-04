Gianna Orrù il gelo con la figlia Valeria Marini a Domenica In Mamma mi sblocchi sull’i Phone

Domenica In tra Valeria Marini e la madre, Gianna Orrù. Oggi, Domenica 13 aprile, dalle ore 14 alle ore 17.10 su Rai1 e Rai Italia, in diretta dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma, è andata in onda la 31esia puntata di ‘Domenica In’ condotta da Mara Venier.Gianna Orrù, la Mamma di Valeria Marini, ha raccontato la triste vicenda della truffa finanziaria di cui è stata vittima qualche anno fa per la quale sta affrontando una lunga e complicata vicenda giudiziaria. “Lei si è arrabbiata senza motivo, se ho sbagliato ti chiedo scusa, non me ne sono resa conto” dice Valeria Marini in studio, con in mano un ramoscello di ulivo per la Domenica delle Palme. “Quello che hai subito è stato veramente tosto”, “per me l’importante è che tu abbia giustizia”. Interviene però Mara Venier: “Credo si riferisca ad altro, tu hai niente da rimproverarti Valeria?” “No”. Lapresse.it - Gianna Orrù, il gelo con la figlia Valeria Marini a Domenica In: “Mamma mi sblocchi sull’i-Phone?” Leggi su Lapresse.it Confronto in studio aIn trae la madre,. Oggi,13 aprile, dalle ore 14 alle ore 17.10 su Rai1 e Rai Italia, in diretta dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma, è andata in onda la 31esia puntata di ‘In’ condotta da Mara Venier., ladi, ha raccontato la triste vicenda della truffa finanziaria di cui è stata vittima qualche anno fa per la quale sta affrontando una lunga e complicata vicenda giudiziaria. “Lei si è arrabbiata senza motivo, se ho sbagliato ti chiedo scusa, non me ne sono resa conto” dicein studio, con in mano un ramoscello di ulivo per ladelle Palme. “Quello che hai subito è stato veramente tosto”, “per me l’importante è che tu abbia giustizia”. Interviene però Mara Venier: “Credo si riferisca ad altro, tu hai niente da rimproverarti?” “No”.

