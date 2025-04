Musetti Deluso da non aver potuto giocarmela fino in fondo

fino in fondo, e non è stato così". Golssip.it - Musetti: “Deluso da non aver potuto giocarmela fino in fondo” Leggi su Golssip.it "Non è facile parlare dopo questo finale, che non è quello che avevo immaginato: speravo di potermela giocarein, e non è stato così".

Lo riporta tuttosport.com: Musetti oltre il rimpianto: “Deluso, non è facile parlare. Ma voglio la rivincita” - L'azzurro è intervenuto al termine della finale di Monte Carlo, che lo ha visto arrendersi ad Alcaraz solo dopo l'infortunio alla coscia nel terzo set ...