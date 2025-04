Alaves Real volantini contro i Blancos nei pressi dello stadio Real Madrid protettore degli aggressori sessuali

Real Madrid accolto piuttosto malamente dai tifosi dell’Alaves. Oggi pomeriggio alle 16:15 fischio d’inizio a Vitoria-Gasteiz. Nei pressi dello stadio di casa sono apparsi però dei volantini che potrebbero distrarre i giocatori in maglia bianca. Lo scrive Marca.I volantini in questione riportano la foto di Raúl Asencio e la frase “Real Madrid, protettore degli aggressori sessuali” e anche “andatevene da qui”. “Il difensore centrale del Madrid resta accusato di pornografia infantile dopo che il tribunale di Las Palmas ha respinto il ricorso presentato dalla difesa del giocatore contro la sentenza del tribunale istruttore n. 3 di San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria), che aveva accettato di proseguire le indagini nei suoi confronti per la presunta diffusione di un video sessualmente esplicito di un minore di 16 anni“. Ilnapolista.it - Alaves-Real, volantini contro i Blancos nei pressi dello stadio: “Real Madrid, protettore degli aggressori sessuali” Leggi su Ilnapolista.it Ilaccolto piuttosto malamente dai tifosi dell’. Oggi pomeriggio alle 16:15 fischio d’inizio a Vitoria-Gasteiz. Neidi casa sono apparsi però deiche potrebbero distrarre i giocatori in maglia bianca. Lo scrive Marca.Iin questione riportano la foto di Raúl Asencio e la frase “” e anche “andatevene da qui”. “Il difensore centrale delresta accusato di pornografia infantile dopo che il tribunale di Las Palmas ha respinto il ricorso presentato dalla difesa del giocatorela sentenza del tribunale istruttore n. 3 di San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria), che aveva accettato di proseguire le indagini nei suoi confronti per la presunta diffusione di un video sessualmente esplicito di un minore di 16 anni“.

