Metropolitanmagazine.it - Francesca Tocca è fidanzata con l’hair stylist Davide Greco? La sua replica

Negli ultimi giorni ha iniziato a circolare con insistenza una voce che vedrebbevicina a un suo fan, un hairchiamato. Nessun flirt però, visto che la stessaha voluto smentire le voci, stroncandole sul nascere: “P.S. Sono single e tale voglio restare!!!! Quindi direi anche che vi potete cercare altre argomentazioni e lasciarmi stare.” lo sfogo della ballerina.ed ex di Raimondo Todaro, stuzzicata online dalla frase di una nota esperta di gossip, ha infatti risposto a proposito della sua ospitata in arrivo a Verissimo. Unasecca la sua, che metterebbe a tacere le voci su un possibile flirt in corso. Questa domenica, 13 aprile,sarà ospite di Verissimo e secondo l’esperta di gossip Deianira Marzano parlerà di Todaro, ma anche del suo nuovo – presunto – amore.