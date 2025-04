Agi.it - Sartoria napoletana a rischio, mancano giovani artigiani pronti a raccogliere il testimone

AGI - La Campania è il secondo polo produttivo della moda in Italia. Il comparto regionale conta oltre 27mila imprese e un fatturato che nel 2024 ha superato i 15 miliardi di euro. Eppure, dietro il successo, cresce una fragilità strutturale:artigiani edisposti aildi un sapere antico. A lanciare l'allarme sono Giuseppe e Massimiliano Attolini, alla guida dell'aziendale di famiglia fondata nel 1930, con sede a Casalnuovo. Un marchio che veste capi di Stato, attori, imprenditori, e firmato abiti per film come The New Pope, House of Gucci e La grande bellezza, premiata con l'Oscar nel 2014. Oggi l'azienda conta 160 artigiani altamente specializzati, esporta il 90% della produzione e dedica 25 ore alla realizzazione di una giacca, 33 per un abito completo, interamente cuciti a mano.