Gasperini fa i calcoli Con altre tre vittorie potremmo chiudere il discorso Champions

Gasperini si gode il successo dell’Atalanta contro il Bologna, un 2-0 che permette di scattare in avanti, superare la Juventus (61 contro 59) e mettere proprio i rossoblù a -4. Una vittoria fondamentale che avvicina decisamente alla Champions League: secondo il tecnico potrebbero bastare altre tre vittorie per chiudere il discorso.Atalanta-Bologna 2-0, Gasperini in conferenza stampaLa corsa Champions e i calcoli – “Quando vinci sorridi, soprattutto quando si vincono partite di questa difficoltà e questo calibro. Valgono doppio anche per la classifica. Oggi mettiamo il Bologna a 4 punti a 6 giornate dalla fine. Dobbiamo vincere almeno tre partite, a 70 punti potrebbe esserci la qualificazione in Champions: vincendo a San Siro sarebbe più facile, altrimenti ci penseremo in casa”. Bergamonews.it - Gasperini fa i calcoli: “Con altre tre vittorie potremmo chiudere il discorso Champions” Leggi su Bergamonews.it Bergamo. Soddisfazione per il risultato, che finalmente accompagna la prestazione. Gian Pierosi gode il successo dell’Atalanta contro il Bologna, un 2-0 che permette di scattare in avanti, superare la Juventus (61 contro 59) e mettere proprio i rossoblù a -4. Una vittoria fondamentale che avvicina decisamente allaLeague: secondo il tecnico potrebbero bastaretreperil.Atalanta-Bologna 2-0,in conferenza stampaLa corsae i– “Quando vinci sorridi, soprattutto quando si vincono partite di questa difficoltà e questo calibro. Valgono doppio anche per la classifica. Oggi mettiamo il Bologna a 4 punti a 6 giornate dalla fine. Dobbiamo vincere almeno tre partite, a 70 punti potrebbe esserci la qualificazione in: vincendo a San Siro sarebbe più facile, altrimenti ci penseremo in casa”.

