Milan non sei più nei miei pensieri Conceicao ancora in Serie A Tutto deciso prima delle vacanze

Milan, non sei più nei miei pensieri: Conceicao ancora in Serie A Tutto deciso prima delle vacanze">Sergio Conceição, addio definitivo al sogno rossonero: il suo futuro resta in Serie A, contatti già avviati prima delle vacanze.Nato a Coimbra il 15 novembre 1974, Sergio Conceição non ha mai avuto niente di facile. Figlio di un muratore, resta orfano di padre a soli 16 anni, dopo un tragico incidente in moto. Ma quella perdita non lo spezza: anzi, forgia il suo carattere. Il pallone diventa il suo rifugio e il mezzo per riscrivere la sua storia. Non è il talento puro a colpire, ma la sua fame, la sua determinazione incrollabile.Cresce nel settore giovanile del Porto come ala destra, veloce e letale, finché l’Italia non lo chiama. È la Lazio a dargli fiducia, e lui risponde da campione: nel 2000 entra nella leggenda biancoceleste con uno scudetto storico, una Coppa delle Coppe e una Supercoppa Europea. Napolipiu.com - Milan, non sei più nei miei pensieri: Conceicao ancora in Serie A | Tutto deciso prima delle vacanze Leggi su Napolipiu.com , non sei più neiin">Sergio Conceição, addio definitivo al sogno rossonero: il suo futuro resta inA, contatti già avviati.Nato a Coimbra il 15 novembre 1974, Sergio Conceição non ha mai avuto niente di facile. Figlio di un muratore, resta orfano di padre a soli 16 anni, dopo un tragico incidente in moto. Ma quella perdita non lo spezza: anzi, forgia il suo carattere. Il pallone diventa il suo rifugio e il mezzo per riscrivere la sua storia. Non è il talento puro a colpire, ma la sua fame, la sua determinazione incrollabile.Cresce nel settore giovanile del Porto come ala destra, veloce e letale, finché l’Italia non lo chiama. È la Lazio a dargli fiducia, e lui risponde da campione: nel 2000 entra nella leggenda biancoceleste con uno scudetto storico, una CoppaCoppe e una Supercoppa Europea.

Potrebbe interessarti anche:

Milan - il fallimento del mercato di Ibra : altro addio dopo sei mesi

Galeone : “Milan - via Maldini e Massara per Ibra? Ma che società sei?”

Milan - Sottil chiama e Pato risponde : “Sei nel club più importante al mondo”

Ne parlano su altre fonti ESCLUSIVA MN - Marcio Amoroso: "Il Milan? L'ultimo bello due anni fa. Rimpiango di non averci giocato.... Flop Joao Felix, Walker lo rimprovera: "Passa la palla, non sei Messi". Ibrahimovic: "Rappresento il Milan, non sono più un one-man show". Milan, la rissa Walker-Felix: "Non sei Messi" | .it. Ibrahimovic: sono entrato in RedBird grazie a Cardinale. Non prendo lo stipendio dal Milan. Solo sei calciatori del Milan non sono stati contestati dai tifosi alla festa dei 125 anni.

spaziomilan.it comunica: Milan, Maignan sempre più in bilico: già scelto il sostituto - Ma attenzione: anche con il rinnovo in tasca, il futuro di Maignan non sarebbe scolpito nella ... e potrebbero essere opzioni più abbordabili. Le possibilità non mancano, e questo è un segnale chiaro: ...

Nota di informazione.it: Milan, la rissa Walker-Felix: "Non sei Messi" - Il video dice tanto sul ruolo di Walker, che è al Milan da poco più di due mesi ma può permettersi di parlare per il suo curriculum di alto livello , e dice tanto anche su Joao Felix ...

calcionow.it riferisce: Il Milan non lo vuole più, i rossoneri lo salutano a fine campionato - (Photo by Spada/LaPresse) Chi non rientra più nei piani del Milan, non deve vestire la maglia rossonera ... E la fiducia nei suoi confronti, da parte di Paratici, sarebbe ai minimi termini. Stando a ...