Liliana Resinovich trovati e sequestrati 700 coltelli forbici e altre lame nella casa del marito Sebastiano Visintin

coltelli e forbici - e altri arnesi da taglio - insieme a un paio di guanti. Sono questi alcuni degli oggetti che la polizia ha sequestrato nella notte di martedì 8. Ilgazzettino.it - Liliana Resinovich, trovati (e sequestrati) 700 coltelli, forbici e altre lame nella casa del marito Sebastiano Visintin Leggi su Ilgazzettino.it TRIESTE - Diverse decine di- e altri arnesi da taglio - insieme a un paio di guanti. Sono questi alcuni degli oggetti che la polizia ha sequestratonotte di martedì 8.

