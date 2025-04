LIVE Moto3 GP Qatar 2025 in DIRETTA comincia la gara

DIRETTA LIVE
LA DIRETTA LIVE DELLA gara DI MOTOGP DALLE 19.00
SI SPENGONO I SEMAFORI! comincia IL GP DEL Qatar DELLA CLASSE Moto3
16:00 Partito il warm-up lap!
15:59 Tutto pronto a Lusail. Sta per cominciare il warm-up lap!
15:57 Tutta la concentrazione del poleman Yamanaka a pochi istanti dal via
We've got a fresh face on pole! Will @yamanakaryusei get the job done today? #QatarGP pic.twitter.com/9ovP66zD98
— MotoGP (@MotoGP) April 13, 2025
15:54 Splende il sole sopra il circuito di Losail. Temperature buone per correre.
15:53 Ricordiamo che in questo frangente l'Italia dovrà fare a meno di un profilo competitivo come quello di Mattia Bertelle, costretto al forfait a causa di un infortunio.
15:50 Dieci minuti e partirà la gara della Moto3.
15:46 Di seguito la griglia di partenza:
1 Ryusei Yamanaka KTM
2 Joel Kelso KTM
3 José Antonio Rueda KTM
4 Riccardo Rossi Honda
5 Angel Piqueras KTM
6 Alvaro Carpe KTM
7 Adrian Fernandez Honda
8 David Almansa Honda
9 Guido Pini KTM 
10 Nicola Carraro Honda
11 David Muñoz KTM
12 Dennis Foggia KTM 
13 Scott Odgen KTM
14 Taiyo Furusato Honda
15 Stefano Nepa Honda
16 Cornac Buchanan KTM
17 Luca Lunetta KTM 
18 Tatchakorn Buasri Honda

