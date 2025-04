La voce di Virginia Bocelli per 8220Winx Club8221 svelate le prime immagini

Virginia Bocelli, giovane stella nascente del mondo della musica e del cinema, ad aprire le danze del reboot, che celebra il ventunesimo anniversario del classico made in Italy che ha affascinato milioni di fan in tutto il mondo. La voce della figlia del tenore Andrea Bocelli canterà Forever Winx, la canzone inedita che accompagnerà le trasformazioni delle sei fate protagoniste di Winx Club. In questa clip un estratto del brano cantato da Virginia sulle immagini della trasformazione di Flora. Svelati altri dettagli del nuovo capitolo di Winx Club, la serie che ha portato Rainbow al successo mondiale: il reboot della saga uscirà su Rai Kids da settembre e da ottobre su Netflix in tutto il mondo.

