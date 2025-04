Un uomo è scomparso da 48 ore attivato il Centro di coordinamento soccorsi

uomo di 59 anni, Daniele Vuotto, la cui scomparsa è stata segnalata ai carabinieri dell'isola. La prefettura di Napoli ha immediatamente attivato il Centro di coordinamento soccorsi (Ccs) per organizzare le ricerche.

