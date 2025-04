Screenworld.it - Il Batman dimenticato di Brian K. Vaughan

Parlare diK.significa evocare immediatamente titoli come Saga, Y – L’ultimo uomo sulla Terra o Paper Girls, opere che lo hanno consacrato come uno degli autori più brillanti del fumetto contemporaneo. Ma prima di diventare un’icona del fumetto indie e della fantascienza,ha attraversato anche il mondo dei supereroi, firmando alcune storie significative per la DC Comics nei primi anni 2000. Tra queste, alcune perle dedicate a, che meritano di essere riscoperte.ha scritto tre storie brevi per l’antologica: Legends of the Dark Knight, serie che per anni ha ospitato racconti fuori continuity, affidati ai migliori autori della scena fumettistica americana. Lontano dalla cronologia ufficiale, ma capaci di scavare a fondo nei personaggi e nei loro conflitti più profondi.